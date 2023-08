F1 : Red Bull sanctionnée, Ferrari hallucine

Arnaud De Kanel

Cette saison, Red Bull a vu son temps en soufflerie être réduit de 10%. Une sanction qui faisait suite au dépassement du plafond budgétaire de l'écurie en 2021. Frédéric Vasseur, le directeur de Ferrari, la trouve beaucoup trop légère et craint que d'autres écuries soient tentées de dépasser le budget autorisé.

La saison dernière, la FIA avait sanctionné Red Bull après s'être rendue compte que l'écurie autrichienne avait dépassé le budget autorisé de 2,1M$ en 2021. Cette saison, l'équipe de Max Verstappen doit donc composer avec un temps en soufflerie réduit de 10% par rapport aux autres écuries. Une sanction loin d'être sévère selon Frédéric Vasseur.

«Une vaste plaisanterie»

Le directeur de Ferrari a pesté dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport pour exprimer son profond désaccord avec la FIA sur la sanction prononcée à l'encontre de Red Bull. « Une pénalité comme l’an dernier n’est pas vraiment sévère. Si cela devait se reproduire, la sanction devrait être beaucoup plus lourde. Il faut garder à l’esprit qu’un avantage technique se traduira par un avantage sportif. Par conséquent, la sanction doit être sportive et non une amende. En football, si vous vous servez d’une main, c’est un penalty... on ne vous donne pas une pénalité. La déduction de 10 % du temps passé en soufflerie est une vaste plaisanterie. Ils ont déjà fait la plus grande partie du travail à ce moment-là. Une infraction de 5 % n’est pas une petite infraction, c’est une grosse infraction. Si vous disposez d’un budget de 135 millions de dollars, 80 millions de dollars sont déjà consacrés au personnel, 20 millions de dollars aux frais de course, aux matériaux, aux freins, etc. La fabrication de quatre châssis en début de saison coûte également environ 20 millions de dollars. On arrive donc déjà à environ 120-125 millions de dollars. C’est à peu près la même chose pour tout le monde. Il reste donc environ 10 millions de dollars pour le développement. Si vous dépassez votre budget de quelques millions, vous ne devriez pas considérer le total de 135 millions de dollars, comme cela a été dit. Collectivement, nous ne devrions pas mettre cela sous le tapis, car nous risquerions alors d’en discuter autour d’une table », a déclaré Frédéric Vasseur. Le Français estime que d'autres équipes risquent d'être tentées de dépasser le plafond budgétaire comme a pu le faire Red Bull.

«Nous devons être fermes»