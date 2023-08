F1 : Ferrari dévoile sa stratégie pour vaincre Verstappen

Jean de Teyssière

En grande difficulté cette saison, Ferrari a eu quatre semaines pour se remettre la tête à l'endroit et aborde la seconde partie de ces championnats du monde avec optimisme. Actuellement, l'écurie italienne pointe à la quatrième place du classement constructeurs et vise la deuxième place. Mais Frédéric Vasseur, le directeur de Ferrari, travaille aussi sur l'écart avec Red Bull et tente d'y remédier pour tenter de les battre.

A la mi-saison, Red Bull et Max Verstappen sont tout en haut des différents classements. Le pilote néerlandais possède déjà 125 points sur son dauphin, Sergio Pérez, et l'écurie possède 256 points d'avance sur Mercedes au classement des constructeurs. Ferrari est loin derrière mais veut quand même exister en cette deuxième partie de saison.

« Le plus important, selon moi, est de rattraper Mercedes en termes de rythme de course »

Dans des propos relayés par nextgen-auto.com, Frédéric Vasseur, le directeur de Ferrari explique vouloir se battre pour la deuxième place : « Il y a un énorme écart avec Mercedes en termes de points, mais quand j’analyse la première moitié de saison, nous avons raté vraiment beaucoup trop d’opportunités. Nous devons être beaucoup plus opportunistes sur cette deuxième moitié de saison. Mais oui, nous avons besoin de quelque chose d’un peu spécial si nous voulons battre Mercedes pour la 2e place. Le plus important, selon moi, est de rattraper Mercedes en termes de rythme de course. »

« Je ne suis pas sûr Red Bull ait un domaine dans lequel ils soient bien meilleurs que tout le monde »