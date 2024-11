Pogba - OM : L'équipe de France milite pour son transfert !

Thomas Bourseau

Adrien Rabiot a été la dernière des douze recrues estivales de l'OM. L'international français pourrait avoir montré la voie au champion du monde tricolore Paul Pogba. Celui qui sera libre de s'engager avec le club de son choix dès janvier 2025 est annoncé à l'Olympique de Marseille. Ex-joueur des Bleus, Adil Rami l'a publiquement interpellé cette semaine et vendredi, c'était au tour d'Adrien Rabiot.

Le 30 novembre prochain, Paul Pogba sera officiellement libre de tout contrat. C'est en effet l'annonce effectuée par la Juventus par le biais d'un communiqué le vendredi 15 novembre dernier qui actait la rupture du bail de Pogba. Et maintenant ? TuttoJuve a dévoilé cette semaine que le natif de Lagny-Sur-Marne faisait d'un retour en France sa priorité, lui qui n'a jamais évolué dans l'élite du football français. L'OM serait une piste à l'étude pour son retour à la compétition en mars 2025, soit au terme de sa suspension pour dopage.

Transferts - OM : C’est confirmé pour un attaquant international français ! https://t.co/qOHvuBwLc7 pic.twitter.com/ngsyRARFsO — le10sport (@le10sport) November 20, 2024

Rami : «Marseille est un très bon choix, je te dis la vérité. Je te le souhaite et je leur souhaite»

Adil Rami a été sacré champion du monde avec Paul Pogba au Mondial 2018 en Russie. Passé par l'OM et aujourd'hui retraité, Rami passe pas mal de temps sur Twitch dernièrement. Lors d'un live, le nouveau streamer a tenté d'appeler Paul Pogba, mais est tombé sur sa messagerie. Ce qui ne lui a pas empêché de laisser le message vocal suivant.

« Écoute, les rumeurs disent que tu vas te diriger vers l’Olympique de Marseille. J’ai envie de te dire que si c’est vrai, je suis très très très content. Cette équipe a besoin d’un peu plus de caractère. Si ça se fait frérot, je débarque à Marseille, je te préviens, bien évidemment je vais venir avec trois, quatre ou cinq maillots que tu vas signer, dont un pour ma communauté Twitch et mes abonnés, mais je serais tellement content de te voir à Marseille. Tiens moi au courant et on se capte. Si t’as besoin de quoi que ce soit, tu le sais, je suis ton soldat. Et Marseille est un très très très bon choix, je te dis la vérité. Je te le souhaite et je leur souhaite. »

«. S'il y a des joueurs du talent de Pogba intéressés, bien sûr que je ne leur dirais que du positif»

Adrien Rabiot n'a pas été de la partie en 2018 pour la Coupe du monde, mais a disputé l'Euro 2021 aux côtés de Paul Pogba avec l'équipe de France. Le milieu de terrain arrivé à l'OM en septembre dernier a mis les pieds dans le plat en conférence de presse ce vendredi en ouvrant en très grand la porte de l'Olympique de Marseille à Pogba.

« Je lui conseillerais de venir à Marseille, oui. Paul c'est un joueur de talent. S'il retrouve toutes ses capacités physiques, qu'il est bien dans sa tête, ça reste un top joueur. Cela fait un moment qu'il n'a plus joué, ce serait compliqué pour lui de retrouver un niveau élevé tout de suite. Mais je suis venu parce que je crois au projet. Pour moi, le coach est un super coach. S'il y a des joueurs du talent de Pogba intéressés, bien sûr que je ne leur dirais que du positif. J'ai aussi envie de jouer avec les meilleurs joueurs ». a conclu Rabiot dans des propos relayés par RMC Sport.