F1 : Il veut imiter Verstappen, Red Bull en danger ?

La rédaction

La saison de Formule 1 va reprendre ses droits ce week-end après une trêve de quatre semaines. Max Verstappen est toujours large leader de ces championnats du monde avec 125 points d'avance sur son dauphin et coéquipier chez Red Bull Racing, Sergio Pérez. Derrière, les écuries se bagarrent pour la deuxième place et McLaren commence à sortir du lot, portée par un Lando Norris en grands progrès. D'ailleurs, la stratégie de McLaren est calquée sur celle de Red Bull...

Max Verstappen semble être l'exemple à suivre en F1. Arrivé très tôt chez Red Bull, il s'est directement fait remarquer en remportant le Grand Prix d'Espagne,lors de la première course de sa carrière sous Red Bull, lui qui était avant chez ToroRosso. Lando Norris, pilote britannique de McLaren va tenter de suivre ce modèle.

« Lando est prêt à gagner »

Zak Brown, le PDG de McLaren parle de la belle lancée de son écurie dans des propos rapportés par nextgen-auto.com : « Si vous rejoignez une autre équipe qui est déjà à l’avant, si vous arrivez et que vous réussissez, c’est comme si vous profitiez du succès de quelqu’un d’autre. Ou si ce n’est pas réussi, c’est vous qui êtes tenu responsable. Vous ne pouvez pas gagner, vous ne pouvez que perdre. Ici, nous ne pouvons que gagner, tant que nous avançons. Lando est prêt à gagner. Mais je pense qu’il voit maintenant des signes que ça arrive, nous le tenons au courant de tout ce qui se passe. Il connaissait le voyage dans lequel nous étions lancés, et nous étions tous frustrés au début de l’année, parce que nous avions reculé. Mais maintenant que nous sommes rapidement remontés, c’est encore plus gratifiant. Parce que ça montre de quoi l’équipe est capable . »

F1 : Verstappen chez Mercedes ? Il répond https://t.co/v7zV1CFI1C pic.twitter.com/3GwT165Kgw — le10sport (@le10sport) August 20, 2023

« Comme Max, Lando est ici depuis le premier jour, l’équipe l’aime, il aime l’équipe »