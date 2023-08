F1 : C’est confirmé, Ferrari tient sa nouvelle recrue !

Arnaud De Kanel

Ferrari éprouve de grandes difficultés cette saison. La Scuderia pointe actuellement à une décevante 4ème place au classement constructeurs et elle pourrait même se faire doubler par McLaren si on en suit la dynamique d’avant la trêve. La nomination de Frédéric Vasseur ne change rien pour le moment mais le Français veut inverser la tendance et il tient pour cela un nouveau renfort venu tout droit de Mercedes.

Le problème est peut-être plus profond que cela chez Ferrari. En fin de saison dernière, Maranello décidait d’évincer Mattia Binotto, son ancien directeur d’écurie, pour le remplacer par Frédéric Vasseur. Étant persuadée que les mauvais résultats de l’écurie étaient liés au management de l’italo-suisse, la Scuderia faisait du Français son sauveur. Mais à la mi-saison, Vasseur fait moins bien, beaucoup moins bien même que son prédécesseur. L’ancien directeur d’Alfa Romeo refuse de baisser les bras et continue de croire en sa stratégie. Son arrivée n’a pour le moment aucun impact car les ingénieurs qu’il a recruté n’arriveront, pour certains, qu’en 2024. Il continue malgré tout de renforcer Ferrari et vient d’ailleurs d’officialiser l’arrivée d’une nouvelle recrue.

Un ancien de Mercedes chez Ferrari

Directeur de la performance de Mercedes, Loïc Serra rejoindra Ferrari le 1er janvier 2025 comme l’a confirmé Frédéric Vasseur. Le manager français aimerait avancer la date de son arrivée. « Nous en cherchons d’autres. Les ingénieurs recrutés ne travaillent pas encore à l’usine de Maranello. En effet, ils sont actuellement en congé de jardinage et pourraient ne commencer à travailler pour Ferrari qu’au début de l’année 2024. Pour Serra, nous essayons d’avancer cette date. Comment convaincre Toto Wolff de le libérer plus tôt ? J’essaierai quand nous serons sur le bateau ensemble.... Mais, comme cela s’est produit avec [Laurent] Mekies, il arrive aussi que des personnes quittent Ferrari, que des situations se croisent et que l’on puisse négocier », a reconnu Frédéric Vasseur. Le Français consacre énormément de temps au recrutement depuis son arrivée chez Ferrari.

«C’est rapidement devenu la partie la plus importante de mon travail chez Ferrari»