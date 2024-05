Real Madrid : Le coup de fil décisif pour ce transfert à 103M€

Pierrick Levallet

Pour compenser le départ de Karim Benzema l'été dernier, le Real Madrid a bouclé l'un des gros coups du mercato. Les Merengue ont lâché 103M€ pour recruter Jude Bellingham, qui brille depuis qu'il a débarqué au sein de la Casa Blanca. D'ailleurs, le joueur de 20 ans aurait passé un coup de fil décisif pour boucler son transfert.

L’été dernier, le Real Madrid a perdu un élément majeur de son effectif avec Karim Benzema. En fin de contrat, le Ballon d’Or 2022 a décidé de ne pas prolonger et de signer à Al-Ittihad en Arabie Saoudite. Pour le remplacer, Florentino Pérez n’a pas été très actif sur le mercato mais a malgré tout bouclé un très gros coup.

PSG - Real Madrid : Nouvelle guerre à 55M€ après Mbappé ? https://t.co/JdkeiynqLE pic.twitter.com/WfIIikAi0B — le10sport (@le10sport) May 6, 2024

Le Real Madrid a tiré le gros lot avec Bellingham

Le Real Madrid a en effet mis la main sur Jude Bellingham contre 103M€. Sensationnel avec le Borussia Dortmund, l’international anglais continue de flamber chez les Merengue . D’ailleurs, le milieu de terrain madrilène se serait lui-même activé pour boucler son transfert l’été dernier.

Belligham a téléphoné à un joueur du Real Madrid