Mercato - PSG : Après Mbappé, une star du projet QSI sur le départ ?

Avec la blessure de Lucas Hernandez, le PSG n'aurait pas dit non à un retour de Presnel Kimpembe. Mais touché au tendon d'Achille, le défenseur tricolore est encore loin d'un retour. En interne, la question de son avenir pourrait se poser, alors que la direction envisagerait d'attirer un défenseur central lors du prochain mercato.

Absent des terrains depuis le 26 février 2023, Presnel Kimpembe retrouvera-t-il son niveau au PSG ? Après une si longue absence, il n'est pas certain que le défenseur central puisse retrouver sa place en défense centrale comme l'a confié Laurent Perrin.

« Je ne dis pas qu'il va partir, mais... »

« Malheureusement, on ne le reverra pas cette saison. Et la question de son avenir au club va forcément se poser. Je ne dis pas qu'il va partir, mais il va avoir 29 ans, il est sous contrat jusqu'en 2026 et il va falloir éclaircir son rôle et le temps de jeu auquel il peut prétendre avec l'arrivée de Beraldo » a déclaré le journaliste du Parisien.

Le PSG prépare sa succession ?

Malgré une prolongation en décembre dernier, Kimpembe n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Le champion du monde 2018 pourrait bien reculer dans la hiérarchie des défenseurs centraux, surtout que le PSG envisage d'attirer un renfort cet été. Le joueur va devoir cravacher pour retrouver sa place.