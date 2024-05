PSG : Une star effrayée par son transfert à Paris ?

Thibault Morlain

En ce qui concerne la succession de Kylian Mbappé, de nombreux noms ont été annoncés au PSG à l’approche du mercato estival. Ça a notamment été le cas de Marcus Rashford alors que le joueur de Manchester United est ciblé de longue date par Paris. Mais voilà que l’Anglais pourrait ne pas venir au PSG. Et s’il avait peur ?

Avec le départ à venir de Kylian Mbappé, le PSG doit penser à l’avenir. Alors que remplacer l’international français sera loin d’être simple, un gros transfert est tout de même attendu à Paris cet été. Qui sera alors recruté par le PSG ? Le nom de Marcus Rashford (Manchester United) a circulé, mais cela serait loin d’être évident.



« Pas une bonne idée »

Pour mybettingsites.co.uk , Paul Parker s’est prononcé sur la rumeur annonçant Marcus Rashford au PSG. Il a alors expliqué : « Je ne pense pas que le transfert de Rashford au PSG soit une bonne idée. Le PSG ne dépense plus des fortunes pour des stars de l’étranger. On l’a vu quand Neymar et Messi sont partis, ils n’ont pas repris ce chemin. Ils veulent acheter des jeunes joueurs ».

« Il est inquiet de ce qu’il y a ailleurs »