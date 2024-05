OM - PSG : Son transfert a capoté, il déballe tout

Amadou Diawara

Alors qu'il évoluait à l'OM, Zoumana Camara aurait pu signer au PSG. Toutefois, son transfert de Marseille vers Paris ne s'est pas concrétisé à ce moment-là. Interrogé sur ce faux départ au PSG, Zoumana Camara a raconté toute les coulisses. Finalement, l'ancien défenseur central a défendu les couleurs rouge et bleu de 2007 à 2015.

Zoumana Camara a évolué à la fois à l'OM et au PSG. En effet, l'ancien défenseur central a joué à Marseille de juillet 2000 à janvier 2002, soit pendant une saison et demie. En ce qui concerne le PSG, Zoumana Camara a porté les couleurs rouge et bleu pendant huit saisons de l'été 2007 à l'été 2015.

Camara aurait pu signer plus tôt au PSG

Lors d'un entretien accordé à L'Equipe , Zoumana Camara est revenu sur sa carrière de joueur. Et l'actuel coach des U19 du PSG a révélé qu'il aurait pu rejoindre le club de la capitale plusieurs années plus tôt.

«J'étais à Marseille et je devais signer au PSG»