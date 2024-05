Mercato : Le PSG en danger pour ce transfert à 40M€

Benjamin Labrousse

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, la priorité du PSG pour cet été dans le secteur défensif se nomme Leny Yoro (LOSC). Mais le club parisien s’intéresse également au défenseur du Torino Alessandro Buongiorno. Auteur d’une saison intéressante, le néo international Italien plaît beaucoup à l’Inter Milan, qui aurait déjà entamé les contacts pour son transfert. Explications.

Le mercato estival approche à grands pas, et le PSG semble d’ores et déjà posséder plusieurs noms en tête. Paris devrait notamment tenter de se renforcer en défense centrale, et comme révélé en exclusivité par le10sport.com, va tenter de recruter le jeune prodige du LOSC Leny Yoro. Néanmoins, si le Français de 18 ans est également convoité par le Real Madrid, les dirigeants parisiens ont plusieurs alternatives à leur disposition.

Mercato - PSG : Une star pousse pour un transfert à 40M€ https://t.co/YXuMZRzAPL pic.twitter.com/pkQYSmESwe — le10sport (@le10sport) April 24, 2024

Le PSG lorgne un défenseur italien

Fin avril, Tuttosport révélait ainsi que le PSG faisait partie des clubs intéressés par le profil d’Alessandro Buongiorno. Auteur d’une saison prometteuse du côté du Torino, le défenseur central de 24 ans est également devenu international Italien. Une opération qui pourrait revenir à 40M€ pour Paris, qui n’est clairement pas seul sur le dossier. Selon les dernières indiscrétions du journaliste Rudy Galetti, l’Inter Milan est très intéressé par une arrivée de Buongiorno cet été.

L’Inter fonce sur Buongiorno