Mercato : Après Mbappé, le Real Madrid va ruiner les plans du PSG ?

Alexis Brunet

Depuis plusieurs mois, le PSG est intéressé par Leny Yoro. Le club de la capitale a même essayé de le recruter l'hiver dernier, mais sans succès. Cet été, Luis Campos va normalement repasser à l'attaque pour le joueur du LOSC. Problème, le Real Madrid est aussi dans la course et l'équipe de Carlo Ancelotti aurait les faveurs du jeune Français.

Mercredi dernier, le PSG affrontait le Borussia Dortmund en demi-finale aller de Ligue des champions. Les Parisiens se sont inclinés 1-0, mais ils ont également perdu Lucas Hernandez. Le défenseur a été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche et il a été opéré ce samedi avec succès.

Le PSG va devoir renforcer sa défense

Ce genre de blessure va garder Lucas Hernandez éloigné des terrains pendant un long moment. Le PSG pourrait donc devoir recruter un défenseur lors du mercato estival. Les dirigeants parisiens avaient d'ailleurs déjà comme projet, avant la blessure du Français, de recruter dans ce secteur, mais plutôt un droitier, or Hernandez est gaucher.

Le Real Madrid a les faveurs de Leny Yoro