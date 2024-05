OM : La menace Tudor s'éloigne pour ce transfert ?

Axel Cornic

Parti en juin dernier, Igor Tudor a retrouvé un club en Italie, avec la Lazio. Mais ce n’est pas forcément une très bonne nouvelle pour l’Olympique de Marseille, puisque le Croate souhaiterait faire son marché dans les rangs de son ancienne équipe, avec notamment Valentin Rongier, Jonathan Clauss ou encore Chancel Mbemba dans le viseur.

Le mercato estival approche à grands pas et comme souvent, ça s’annonce bouillant pour l’OM ! Avec le départ annoncé de Jean-Louis Gasset et l’avenir flou de certains cadres, Pablo Longoria devrait une nouvelle fois se montré très actif sur le marché des transferts. Et pour ne rien arranger, une vieille connaissance pourrait compliquer les choses...

Tudor à la Lazio

Il s’agit d’Igor Tudor, qui après avoir quitté l’OM en fin de saison dernière a retrouvé un club en Serie A, avec la Lazio. Il y a notamment retrouvé son ancien joueur Matteo Guendouzi, mais la presse italienne assure qu’il voudrait y récupérer d'autres Marseillais ! Les noms de Valentin Rongier, Leonardo Balerdi, Jonathan Clauss ou encore Chancel Mbemba ont notamment été évoqués.

L’OM rassuré ?