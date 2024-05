Mercato : Transfert inespéré à 25M€, l’OM peut garder espoir

Axel Cornic

Parti de l’Olympique de Marseille l’hiver dernier, Vitinha ne s’est pas vraiment relancé en Serie A avec le Genoa, où son compteur buts reste bloqué à 1. Mais Pablo Longoria pourrait trouver un allié inattendu en Alberto Gilardino, qui semble vouloir miser sur l’attaquant portugais, dont l’option d’achat a été fixée à 25M€.

Plus gros transfert de l’histoire de l’OM, Vitinha a pour le moment tout pour également devenir l’un des plus gros flops. Car si Pablo Longoria a tenté de limiter la casse en le prêtant au Genoa en janvier dernier, l’attaquant pourrait bien revenir au bercail dans seulement quelques semaines si son option d’achat n’est pas levée.

« Vitinha retrouve sa meilleure forme et notre volonté est de lui donner une certaine continuité dans son temps de jeu »

Présent en conférence de presse, Alberto Gilardino a été interrogé sur la composition de son attaque pour la rencontre face à l’AC Milan de ce dimanche. Et le coach du Genoa semble clairement vouloir relancer le joueur de l’OM ! « Vitinha s'est taillé une petite place lors du dernier match. Lui aussi retrouve sa meilleure forme et notre volonté est de lui donner une certaine continuité dans son temps de jeu » a déclaré le technicien italien, d’après Sky Sport Italia .

Tout n’est pas perdu pour l’OM