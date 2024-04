Mercato - OM : Un miracle à 25M€ est possible !

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato hivernal, l'OM avait exfiltré Vitinha, l'envoyant en prêt au Genoa, le tout assorti d'une option d'achat de 25M€. Sur le coup, il était alors quasiment assuré que le Portugais reviendrait à Marseille. Si on ne s'imaginait pas sur le coup que le club italien allait débourser une telle somme pour le transfert de Vitinha, la tendance aurait changé au fil des mois.

En un an à l'OM, Vitinha n'aura pas convaincu. Décevant malgré son étiquette de transfert le plus cher de l'histoire du club phocéen, le Portugais a ainsi été poussé vers la sortie en janvier dernier. Lors du mercato hivernal, l'attaquant de 24 ans a été envoyé au Genoa dans le cadre d'un prêt avec option d'achat, celle-ci étant fixée à 25M€. Et forcément, concernant Vitinha, la question est de savoir si ce prêt peut se transformer en transfert définitif.



Le PSG va faire comme l’OM ? La grande annonce ! https://t.co/14zX5xWAHX pic.twitter.com/Nq7yUYJrop — le10sport (@le10sport) April 23, 2024

« Autant de chance que je dîne ce soir avec Shakira que le Genoa lève l’option d’achat »

Vendre Vitinha pour 25M€ serait une affaire exceptionnelle pour l'OM. Forcément, on n'y croyait pas forcément quand le Portugais a fait ses valises. Un connaisseur du marché italien, faisait savoir : « L’OM ne pouvait plus supporter Vitinha vu son niveau. Mais mettre une option d’achat à 25 millions d’euros, ça ne veut rien dire. Ça aurait été la même si ça avait été un prêt sec. C’est juste pour ne pas perdre la figure qu’ils mettent cette option, pour dire "oh il y a quand même un club qui met une option à 25 millions, on ne s’est pas fait voler en l’achetant 32 millions". Alors que c’était ridicule d’acheter ce joueur à ce montant. Il y a autant de chance que je dîne ce soir avec Shakira que le Genoa lève l’option d’achat ».

Vitinha, un avenir... au Genoa ?