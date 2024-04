Mercato - PSG : Coup de tonnerre dans le feuilleton Mbappé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé a déjà acté son départ pour la fin de saison et devrait, sauf énorme rebondissement, s’engager libre avec le Real Madrid. Mais un journaliste relance ce feuilleton en indiquant que le dialogue n’était pas encore totalement rompu avec la direction du PSG…

Kylian Mbappé et le PSG, ça sent la fin ! L’attaquant de 25 ans avait annoncé dès le mois de février dernier à ses dirigeants qu’il ne prolongerait pas son contrat au Parc des Princes, et un accord avec le Real Madrid a même déjà été évoqué dans ce feuilleton. Pourtant, en interne, l’idée d’une prolongation de dernière minute de Mbappé ne semble pas totalement à exclure pour le PSG…

« La négociation ne s’arrête jamais »

Interrogé par La Revue des Médias , un journaliste proche du PSG fait une révélation troublante à ce sujet : « Mbappé, c’est une histoire bien évidemment sportive, avec ses records, ses performances, sa précocité. C’est vrai que des gens nous reprochent de ne parler que d’argent, de transferts. Mais Mbappé, c’est une négociation permanente entre lui et le club. Ça ne s’arrête jamais », explique-t-il.

Aucune certitude pour le PSG ?