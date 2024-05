Mercato : Après le PSG, il refuse de rejoindre Neymar !

La rédaction

Plus discret dans le paysage médiatique français depuis la fin de son aventure au Paris-Saint Germain, Christophe Galtier occupe désormais le banc de touche d’Al-Duhail, club pensionnaire de Qatar Stars League. Si de nombreuses stars ont cédé aux sirènes de l’Arabie saoudite, l’ancien technicien de Saint-Étienne a lui préféré le Qatar. Explications.

Revoilà Christophe Galtier. Parti au Qatar trois mois après son éviction du Paris-Saint Germain, l’entraîneur de 57 ans traverse une période compliquée d’un point de vue sportif. 6ème du championnat qatari, son équipe réalise une saison particulièrement décevante après avoir été sacrée championne la saison passée. Alors que de nombreux acteurs du football choisissent de se diriger vers l’Arabie saoudite, Christophe Galtier a lui choisi le Qatar. Un choix qu’il a éclairé dans une interview accordée à l’Équipe .

« Cette offre est arrivée très, trop tôt »

Le Qatar plutôt que l'Arabie Saoudite ! L'été dernier, Christophe Galtier aurait lui aussi pu rejoindre le championnat local. A peine débarqué du PSG, il était annoncé dans le viseur d'Al-Hilal, là où il aurait pu retrouver un certain Neymar, qui venait à peine d'être transféré. Cela ne s'est finalement pas réalisé. Pourquoi ? Galtier a expliqué : « Cette offre est arrivée très, trop tôt. Dès le début de l'été. J'ai ressenti ce besoin de couper, de digérer la saison, l’affaire… »

« Quand Al-Duhail m'a contacté, […] j’étais bien physiquement, mentalement et moralement »