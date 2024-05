Mercato - OM : Un transfert surprise annoncé, c’est très chaud

Axel Cornic

La presse italienne a évoqué une nouvelle piste pour l’Olympique de Marseille, à quelques semaines du début du mercato estival. Pablo Longoria serait en effet sur les traces de Luis Alberto, milieu espagnol de la Lazio, qui souhaiterait être libéré de son contrat et qui pourrait bien poursuivre sa carrière dans le sud de la France.

Des énormes changements pourraient avoir lieu à l’OM cet été et cela ne fait pas peur à Pablo Longoria. Ce dernier a souvent montré ses talents dans le faire et défaire un effectif et la donne ne devrait pas changer lors du prochain mercato estival, avec une grosse occasion qui semble se dessiner en Serie A.

Gasset - OM : Le feuilleton relancé par Ibrahimović ? https://t.co/RQ9xsv6TJe pic.twitter.com/2E8Mkfc8fh — le10sport (@le10sport) May 4, 2024

Luis Alberto, la nouvelle idée de l’OM

Il Messagero nous a en effet appris tout récemment que le président de l’OM aurait un nouvel objectif en tête. Il s’agirait de Luis Alberto, qui a publiquement annoncé son intention de quitter la Lazio libre à la fin de la saison. Or, il a signé l’été dernier un contrat jusqu’en 2027 et ses dirigeants ne semblent pour le moment pas très ouverts à l’idée de le libérer.

La Lazio pourrait finalement le laisser filer