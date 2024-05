Mercato : Gasset s’en va, qui doit être la priorité de l’OM ?

Pierrick Levallet

Après Marcelino et Gennaro Gattuso, c'est Jean-Louis Gasset qui va quitter l'OM. L'entraîneur de 70 ans s'est engagé jusqu'à la fin de saison et ne devrait pas être conservé. Pablo Longoria aurait d'ailleurs commencé à multiplier les pistes sur le mercato pour lui trouver son successeur. Certains noms semblent d'ailleurs plus proches de la Canebière que d'autres.

Après le départ d’Igor Tudor l’été dernier, l’OM a été contraint de se trouver un nouvel entraîneur. Pablo Longoria s’est alors tourné vers Marcelino, mais le technicien espagnol a claqué la porte après seulement sept matchs. Le président marseillais a donc accordé sa confiance à Gennaro Gattuso pour le remplacer. Mais le coach italien a estimé qu’il n’avait pas réussi à redresser la barre et a alors quitté le navire cet hiver. L’OM a donc été chercher Jean-Louis Gasset, qui s’est engagé jusqu’à la fin de saison.

Paulo Fonseca ou Habib Beye pour succéder à Jean-Louis Gasset ?

L’entraîneur de 70 ans devrait donc partir cet été, ce qui va pousser l’OM à se mettre en quête d’un nouveau technicien. Pablo Longoria multiplie d’ailleurs les pistes. Paulo Fonseca, Sergio Conceiçao, Vincenzo Italiano ou encore Franck Haise sont dans la short-list du club olympien, tout comme Habib Beye. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que l’actuel entraîneur du Red Star était une option en cas d’échec avec Paulo Fonseca. Le nom de Zinédine Zidane a aussi été évoqué, même si son arrivée à l’OM serait plutôt conditionnée à celle de l’Arabie Saoudite à la tête du club.

Mourinho, Galtier, Motta... L'OM multiplie les pistes

Mais ce n’est pas tout. Christophe Galtier continue d’être annoncé du côté de l’OM. Après le PSG, le technicien français a repris du service à Al-Duhail au Qatar mais il préparerait déjà son retour en Europe. Le nom de Thiago Motta figurerait aussi sur la liste de l’OM. Le coach italien devrait quitter Bologne à l’issue de la saison, et le club phocéen penserait à lui pour succéder à Jean-Louis Gasset. Massimiliano Allegri ou encore José Mourinho postuleraient aussi. Enfin, l’OM pourrait aussi se laisser tenter par Jean-Pierre Papin, qui réalise du bon boulot avec la réserve marseillaise.



