Mercato : L’OM va perdre son taulier ?

Thomas Bourseau

L’OM témoigne de la progression fulgurante de Leonardo Balerdi cette saison. Et les clubs européens tels que l’Atletico de Madrid ne passent pas non plus à côté de ses performances. Si bien qu’un transfert à l’intersaison serait tout sauf utopique alors que le principal intéressé entretient le suspense au sujet de la suite des opérations.

Leonardo Balerdi semble être transfiguré cette saison à l’OM. D’ailleurs, le défenseur argentin de 25 ans ne s’en cachait pas pour Free Ligue 1 dernièrement en affirmant être dans la meilleure forme de sa carrière. Ses performances en Ligue Europa parlent pour lui puisqu’il ne cesse d’être dans les équipes types de la semaine à chaque tour passé de C3.

Leonardo Balerdi a la cote

De quoi inciter l’OM à tenter de blinder l’international argentin. Une offre de prolongation de contrat de deux ans lui aurait même été soumise, son engagement contractuel prenant actuellement fin en juin 2026. Néanmoins, l’avenir de Balerdi, déjà courtisé par l’Atletico de Madrid pendant le mercato hivernal, pourrait bien s’écrire loin de la cité phocéenne.

OM - OL : Un duel pour le transfert d’un attaquant ? https://t.co/TxbajZVtu4 pic.twitter.com/mGcbmPgtGi — le10sport (@le10sport) May 3, 2024

Leonardo Balerdi a signé sa dernière prestation européenne au Vélodrome ?