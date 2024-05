OM - OL : Un duel pour le transfert d’un attaquant ?

Thomas Bourseau

Dans les prochaines semaines, le mercato estival ouvrira ses portes et l’OM semblerait être tout particulièrement intéressé par le dossier Georges Mikautadze. Sur le point d’être racheté puis revendu par le FC Metz, l’attaquant géorgien de 23 ans rechercherait un club en Ligue 1. Et la guerre serait en passe d’être déclarée entre l’OM et l’OL notamment…

L’OM est toujours en lice pour soulever la Ligue Europa dans une saison chaotique en dehors des terrains avec trois coachs différents depuis l’été dernier. Outre la question de l’entraîneur pour la saison prochaine, le contrat d’intérimaire de Jean-Louis Gasset prenant fin au mois de juin, Pablo Longoria scruterait également le marché des attaquants à l’approche du mercato estival.

Georges Mikautadze bientôt sur le marché, l’OM se penche sur le dossier

D’après La Tribune OM , le président de l’Olympique de Marseille et son conseil de direction auraient coché le nom de Georges Mikautadze sur leur liste des transferts pour cet été. Et bonne nouvelle pour le club phocéen, le FC Metz compterait lever l’option d’achat convenue avec l’Ajax Amsterdam au moment de boucler son prêt pendant le mercato hivernal. Par la suite, Metz revendrait dans la foulée Mikautadze, auteur de six buts lors des quatre derniers matchs du club messin.

Une bataille royale en Ligue 1 et notamment avec l’OL pour Mikautadze