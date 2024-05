Mercato - OM : Des stars vont partir

Arnaud De Kanel

Le prochain marché des transferts s'annonce comme une période agitée du côté de l'OM. Sous la houlette de Pablo Longoria, connu pour son habileté dans ce domaine, le club phocéen pourrait une fois de plus faire parler de lui. Alors que l'attention se porte naturellement sur les potentiels renforts à venir, il est également à prévoir des mouvements significatifs du côté des départs, avec même la possibilité de voir les stars de m'effectif changer d'horizon en cas de non-qualification en Ligue des champions.

Alors que le mystère plane toujours sur l'identité du futur entraîneur chargé de succéder à Jean-Louis Gasset, de nombreuses interrogations émergent également quant à l'avenir de certains joueurs au sein de l'OM. Si l'on anticipe naturellement l'arrivée de nouveaux visages à Marseille, il est indéniable que des départs sont inévitables. Parmi eux, certains noms de poids de l'équipe actuelle pourraient être concernés. Et cela concerne tous les postes, à commencer par celui de gardien de but.

Un nouveau gardien à l'OM ?

Cet été, l'OM pourrait être confronté à une décision cruciale concernant son gardien de but, Pau Lopez. Actuellement en poste en tant que numéro un, l'Espagnol n'a pas toujours convaincu tous les observateurs. Son avenir sous les couleurs marseillaises semble conditionné à l'identité du prochain entraîneur, alors que Marcelino lui avait accordé sa confiance l'été dernier. Pourtant, dès lors, la direction de l'OM envisageait déjà le recrutement d'un nouveau gardien. Cette réflexion demeure d'actualité, laissant présager une attention particulière du club phocéen au marché estival d'après les informations de L'Equipe .

Les stars sur le départ sans LDC