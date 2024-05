Mercato - PSG : Une bombe lâchée à Barcelone pour le successeur de Mbappé

Thibault Morlain

Actuellement prêté par le PSG au RB Leipzig, Xavi Simons pourrait revenir cet été à Paris avec l'étiquette du successeur de Kylian Mbappé. Mais voilà que l'avenir du Néerlandais est plus incertain que jamais. En effet, Xavi Simons pourrait à nouveau être prêté. Alors que le club allemand s'est déjà positionné, du côté du FC Barcelone, on pourrait également croire en ses chances.

La succession de Kylian Mbappé sera l'un des gros feuilletons de l'été au PSG. Et si le club de la capitale avait déjà l'heureux élu entre ses mains ? En effet, Xavi Simons, aujourd'hui prêté au RB Leipzig, est perçu par beaucoup comme le remplaçant idéal de Mbappé. Mais voilà que l'avenir du Néerlandais fait l'objet de plus en plus de rumeurs à l'approche du mercato...

Vers un nouvel exploit du PSG ? https://t.co/I56PJvKZlx pic.twitter.com/fkHcQYaypn — le10sport (@le10sport) May 3, 2024

Xavi Simons de retour au FC Barcelone ?

A la recherche de milieux intérieurs pour la saison prochaine au FC Barcelone, Xavi voudrait voir débarquer Xavi Simons. Et l'entraîneur du club catalan aurait eu de plutôt bons échos à ce propos. En effet, Sport révèle que Xavi saurait que le joueur du PSG serait ravi d'un possible retour au Barça. De plus, dans l'entourage du Néerlandais, on ferait également savoir cette volonté.

Seulement un prêt ?

Parti du FC Barcelone en 2019, Xavi Simons est toutefois encore loin d'un retour. Cela s'annonce compliqué compte tenu du contexte financier actuel pour les Blaugrana. Ainsi, la seule solution serait un prêt du Néerlandais à en croire le média ibérique. Reste à savoir si cela conviendra au PSG...