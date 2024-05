Mercato : Un pote de Zidane annonce un énorme projet à l’OM ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Finaliste du Mondial 2006 sous le maillot de l'équipe de France, Claude Makélélé a ouvert la porte à une possible arrivée à l'OM. Mais l'ancien international tricolore pourrait ne pas arriver seul. Lors d'un entretien accordé au média Le Carré, il a évoqué une possible association avec le fils de Marseille : Zinédine Zidane.

Zinédine Zidane à l'OM ? Ce serait possible, mais à certaines conditions. Selon les informations de France-Bleu Provence, le champion du monde 1998 aurait donné son accord pour rejoindre le club marseillais, seulement dans le cas d'une vente.

Zidane au cœur d'un incroyable projet ?

Une autre ancienne star de l'équipe de France a ouvert la porte à l'OM. Lors d'un entretien accordé au média Le Carré, Claude Makélélé a imaginé un duo avec Zidane.





« Il n’y a que l’avenir qui nous le dira »