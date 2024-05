Zidane : C’est déjà décidé pour son retour ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Bayern Munich a connu une nouvelle désillusion ce jeudi avec l’annonce de Ralf Rangnick, qui a décidé de poursuivre sa mission à la tête de l’Autriche malgré l’intérêt du mastodonte bavarois à son égard. Un échec qui ne devrait pas rapprocher Zinedine Zidane de l’Allemagne, malgré sa volonté de retrouver un banc.

Après Julian Nagelsmann, le Bayern Munich a vu une autre de ses priorités refuser ses approches en la personne de Ralf Rangnick. Actuellement à la tête de la sélection autrichienne, l’entraîneur de 65 ans a pris la décision de poursuivre sa mission malgré le défi bavarois. « Je tiens à souligner expressément qu'il ne s'agit pas d'un refus du Bayern, mais d'une décision en faveur de mon équipe et de nos objectifs communs. Nous nous concentrons entièrement sur l'Euro. Nous allons tout faire pour aller le plus loin possible là-bas », a-t-il annoncé ce jeudi. Un nouveau coup dur pour les Bavarois, toujours à la recherche du successeur de Thomas Tuchel pour la saison à venir.

Vente OM : Accord annoncé, Zidane va débarquer avec l’Arabie Saoudite https://t.co/oi6w3kuEcz pic.twitter.com/ik3KMZjGL2 — le10sport (@le10sport) May 2, 2024

Zidane encore loin de Munich ?

La situation peut-elle profiter à Zinedine Zidane? L’ancien entraîneur du Real Madrid souhaite retrouver un banc de touche et figure sur la short-list du Bayern Munich, mais selon L’Équipe , le dossier est « devenu difficile ». Un autre profil retiendrait l’attention.

Sebastian Hoeness aurait été contacté