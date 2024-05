Mercato : «Difficile», coup de froid pour l'avenir de Zidane ?

Thibault Morlain

Parti du Real Madrid en mai 2021, Zinedine Zidane se rapproche de plus en plus d'un retour sur un banc de touche. Reste maintenant à identifier dans quel club le technicien français rebondira. Depuis quelques semaines, ça a chauffé avec le Bayern Munich. Et alors que le refus de Ralf Rangnick aurait pu rapprocher Zidane de la Bavière, il n'en serait rien.

Qui sera le prochain entraîneur du Bayern Munich ? Alors que Thomas Tuchel ne continuera pas la saison prochaine, Ralf Rangnick ne viendra finalement pas. Cela a été annoncé ce jeudi, le technicien de 65 ans restera à la tête de l'Autriche. « Je suis de tout cœur le sélectionneur autrichien. Cette tâche me procure un plaisir incroyable et je suis fermement décidé à poursuivre avec succès sur la voie que nous avons choisie », a fait savoir le principal intéressé.

«Difficile» pour le Bayern Munich ?

Avec ce refus de Ralf Rangnick, cela pourrait relancer la machine pour Zinedine Zidane au Bayern Munich. Ou pas... En effet, sur X , Loïc Tanzi, journaliste pour L'Equipe , a jeté un froid à propos de Zizou, lâchant : « Nagelsman et Rangnick qui décident de ne pas venir au Bayern... Zidane, c'est devenu difficile. Il ne reste pas beaucoup de monde ».

Zidane à l'OM ?