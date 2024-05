Transferts : La star de l'OM recale l'Arabie Saoudite

Thibault Morlain

Aujourd'hui, Pierre-Emerick Aubameyang est un joueur de l'OM. C'est lors du dernier mercato estival que le Gabonais a rejoint le club phocéen. Débarqué en provenance de Chelsea, il aurait toutefois pu choisir un autre challenge. L'Arabie Saoudite était notamment une possibilité pour Aubameyang, qui n'était toutefois pas très emballé.

Après avoir attiré Cristiano Ronaldo, l'Arabie Saoudite a réussi à attirer d'autres stars du football lors du précédent mercato estival. Benzema, Mané, Neymar, ils sont nombreux à avoir rejoint le championnat local, motivés notamment par des salaires astronomiques. Cependant, certains n'ont pas hésité à dire non à l'Arabie Saoudite. C'est le cas de Pierre-Emerick Aubameyang, qui s'est lui engagé avec l'OM durant le marché des transferts.

Mercato : Aubameyang annonce un rendez-vous avec l'OM pour son avenir https://t.co/HSsSPXy0ai pic.twitter.com/492bNi3Em8 — le10sport (@le10sport) May 2, 2024

« La proposition est arrivée »

L'OM plutôt que l'Arabie Saoudite ! Dans une interview pour L'Equipe , Pierre-Emerick Aubameyang a justifié sa décision. Le Gabonais a alors confié : « Il y a eu l'opportunité. La proposition est arrivée. Comme chaque été, je fais le point avec mon père et je me dis : ''Non, ce n'est pas moi''. Je ne veux pas finir sur une saison comme ça parce que pour le joueur que j'étais, pour la carrière que j'ai faite, je ne peux pas accepter de partir sur un échec ».

« Ce type de gros chèque est tentant »