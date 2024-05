Mercato : Aubameyang annonce un rendez-vous avec l'OM pour son avenir

Thibault Morlain

Malheureux à Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang est venu se relancer à l'OM. L'été dernier, le Gabonais a signé avec le club phocéen, s'engageant jusqu'en 2026 à Marseille. Pour autant, rien ne dit qu'Aubameyang restera jusqu'au terme de ce bail. Quid alors de l'avenir du numéro 10 de l'OM ? Le principal intéressé a fait le point.

A l'approche du mercato estival, de nombreuses rumeurs apparaissent concernant les départs à prévoir à l'OM. De nombreux cadres olympiens pourraient faire leurs valises dans les semaines à venir. Concernant Pierre-Emerick Aubameyang, la tendance est à ce qu'il reste à Marseille. Pour en savoir plus, il faudra patienter encore un peu...

OM : C'est confirmé, un grand buteur va jouer à Marseille ! https://t.co/zQNLrXigxy pic.twitter.com/XbsfrAkDWv — le10sport (@le10sport) May 2, 2024

« Je fais toujours le point à la fin de la saison »

A l'occasion d'un entretien accordé à L'Equipe ce jeudi, Pierre-Emerick Aubameyang a annoncé la couleur pour son avenir. Où jouera-t-il la saison prochaine ? « Comment je vois mon avenir ? Bonne question ! Je fais toujours le point à la fin de la saison. On va finir cette saison et on pourra en reparler quand je serai en vacances », a expliqué le buteur de l'OM.

« Nous espérons qu’il reste avec nous jusqu’à la fin de sa carrière »