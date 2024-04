OM - Aubameyang : Cette annonce qui va rendre fous les Marseillais

La rédaction

Cinquième meilleur buteur d’Europe cette saison, Pierre-Emerick Aubameyang est assurément l’homme fort de l’Olympique de Marseille. Arrivé l’été dernier après la fin de son contrat avec Chelsea, le joueur passé par Saint-Étienne cumule aujourd’hui 14 buts et 8 passes décisives en 31 matchs de Ligue 1. Mais pour certains, ce n’est pas encore assez…

Si l’Olympique de Marseille se prépare à jouer une demi-finale de Ligue Europa, il le doit beaucoup à Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaquant gabonais a inscrit pas moins de 10 buts en 11 matchs de coupe d’Europe cette saison et espère allonger encore un peu plus cette belle série. Si ses statistiques sont prodigieuses, elles ne suffissent pas à convaincre tout le monde. Et notamment Stéphane Guy.

Snobé par l’OM, il se lâche https://t.co/VUBtwrom7E pic.twitter.com/5Hno2O2Tco — le10sport (@le10sport) April 29, 2024

«Son apport dans le jeu […] ça reste discutable»

Auteur d’un nouveau but et d’une passe décisive contre Lens ce dimanche soir, Pierre-Emerick Aubameyang a pourtant été la cible de Stéphane Guy sur Canal + , qui en attend davantage : « Aubameyang pas du même niveau que les autres joueurs ? Je ne suis pas d’accord avec ça. Aubameyang est un joueur de stats, ce sera toujours un joueur de stats. Après son apport dans le jeu, même en ce moment quand il claque comme ce soir, ça reste discutable. »

Alexis Sanchez meilleur leader ?