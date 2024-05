Le PSG leur a forcé la main pour un transfert ?

Thomas Bourseau

Au PSG, Bradley Barcola marche sur l’eau ces derniers temps. Et ce transfert n’aurait jamais dû avoir lieu si l’OL avait été en position de force envers la DNCG notamment. Sans oublier la détermination du principal intéressé de rejoindre le Paris Saint-Germain. Explications.

À la toute fin du dernier mercato estival, le PSG s’est attaché les services de Bradley Barcola après moult négociations avec l’OL pour l’international espoir français de 21 ans. Prix du transfert : 45M€ et 5M€ de bonus liés aux apparitions de Barcola avec le Paris Saint-Germain.

L’OL contraint de vendre Barcola malgré tout ?

Initialement, de sources internes à l’OL contactées par The Athletic, le club lyonnais refusait de laisser partir Bradley Barcola. La cause ? Sa capacité à lire avec précision la position du corps d’un défenseur et d’en tirer profit entre autres. Cependant, le forcing du PSG et la lutte des hauts dirigeants de l’Olympique Lyonnais avec la DNCG ont débouché sur cette issue.

«Il n'était pas le même Barcola quand il est revenu pour la nouvelle saison»