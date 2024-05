Mercato : Le PSG raye déjà un nom pour oublier Mbappé

Thibault Morlain

Après 7 ans au PSG, Kylian Mbappé vit vraisemblablement ces derniers moments avec le club de la capitale, lui qui devrait partir librement pour le Real Madrid à l’issue de la saison. Pour Paris, l’enjeu du prochain mercato estival sera donc de trouver la solution pour pallier le départ de Mbappé. Une mission loin d’être simple, mais de nombreuses solutions seraient déjà à l’étude. Une liste sur laquelle on ne retrouverait cependant pas le nom de… Marcus Rashford.

Aujourd’hui à Manchester United, Marcus Rashford est un nom qui plait depuis un moment maintenant au PSG. Julien Laurens avait notamment révélé une rencontre entre le frère du Britannique et la direction parisienne remontant à l’été 2022 : « Rashford pourrait-il rejoindre le PSG ? Bien sûr. Nous savons que son frère était à Paris en août et qu’il a parlé avec Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi. (…) Al-Khelaïfi a parlé de lui à nouveau durant la Coupe du monde au Qatar. Il y a un intérêt, mais pas à n’importe quel prix ». Forcément, compte tenu de cet intérêt du PSG pour Rashford, le joueur de Manchester United a logiquement été intégré à la liste des potentiels successeurs de Kylian Mbappé au sein du club de la capitale.



Le PSG a oublié Rashford

Le fait est qu’il faudrait aujourd’hui faire une croix sur ce scénario annonçant l’arrivée de Marcus Rashford au PSG pour venir pallier le futur départ de Kylian Mbappé. C’est en tout cas ce qu’a annoncé ESPN . Alors que Manchester United aurait fixé la barre à 80M€ minimum pour un transfert de l’Anglais, les Red Devils estimeraient que seul le PSG pourrait répondre à cela. Le fait est qu’au sein du club britannique, on aurait été prévenu pour la succession de Kylian Mbappé, Rashford ne figurerait plus dans les petits papiers du club de la capitale.

Un avenir à… Manchester United ?

L’avenir de Marcus Rashford ne s’écrirait donc pas dans l’immédiat au PSG. Mais le joueur de Manchester United pourrait-il rejoindre un autre club ? En fixant la barre à 80M€, les Red Devils ouvrent la porte à un transfert de leur attaquant. En revanche, s’en débarrasser ne serait pas une priorité. De plus, encore faut-il trouver un club intéressé. A ce propos, Manchester United ne s’attendrait pas à recevoir d’offres pour Marcus Rashford.