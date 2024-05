McCourt viré de l’OM, l’incroyable annonce

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Très actif sur le dossier lié à la vente de l'OM, Thibaud Vézirian a décortiqué les statuts de McCourt Europe, groupe qui détient la propriété du club marseillais en France. Selon le journaliste, on y trouve la preuve de la vente imminente de l'équipe. Plusieurs associés auraient pris le contrôle du groupe et auraient le pouvoir de démettre de ses fonctions Frank McCourt.

Thibaud Vézirian n'en démord pas. Malgré les nombreux démentis de l'OM, le journaliste continue d'affirmer que le club marseillais sera vendu dans un avenir proche. Lors de l'un de ses lives Twitch, il est revenu, une nouvelle fois, sur son enquête, qui a débuté en 2020.

Vézirian fait appel à des experts

« J’ai eu le temps de contacter des gens de La Défense pour étudier les documents sur l’OM qui sont publics. Certains ne jurent que par cela, alors voilà, cette fois, il y a des documents. Franchement, je ne me doutais pas que des documents aussi éloquents soient publics avant une officialisation (…) En France, pour officialiser le deal qui est déjà acté et conclu via le Delaware, considéré comme un paradis fiscal où on peut tout faire de façon anonyme, il faut que les choses changent sur le plan juridique. Je pensais qu’ils le feraient au dernier moment pour amener à l’officialisation » a-t-il confié avant de décortiquer les statuts du groupe McCourt Europe, propriétaire en France de l'OM. Selon Vézirian, un document datant du 18 avril dernier montre clairement cette passation de pouvoir.

McCourt ne serait plus intouchable