McCourt - Arabie saoudite : La réponse tombe pour la Vente OM !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le sujet revient sans cesse, l’Olympique de Marseille semble encore loin d’être vendu malgré les rumeurs évoquant notamment un rachat du club phocéen appartenant à Frank McCourt par l’Arabie saoudite. Selon les dernières informations divulguées par La Minute OM, un changement de propriétaire n’est pas à l’ordre du jour.

Frank McCourt cédera-t-il l’OM à court ou moyen terme ? La rumeur court sur la Canebière depuis déjà plusieurs années, mais aucune avancée concrète n’a eu lieu depuis l’apparition des premiers bruits. En juin dernier, le10sport.com vous avait révélé que l’homme d’affaires américain était à l’écoute des propositions susceptibles d’arriver sur son bureau, sans pour autant avoir mis en vente la formation phocéenne. Une position qui n’évoluera pas prochainement.

Un Ballon d’Or débarque à l’OM, c'est la révolution https://t.co/o0PVyErG00 pic.twitter.com/YNaTAwvJcg — le10sport (@le10sport) April 27, 2024

Aucune vente à l’horizon ?

Selon La Minute OM , il ne faut pas s’attendre à du nouveau au sein de l’état-major phocéen. Sur X , le média a précisé que rien ne laissait présager à une vente du club dans les prochaines semaines, Frank McCourt étant ainsi parti pour rester à la tête de l’Olympique de Marseille pendant un certain temps. Malgré la distance, l’Américain suit attentivement la saison du club et a notamment félicité Pablo Longoria après la qualification pour les demi-finales de la Ligue Europa, son bras droit Jeff Ingram étant présent au match contre Benfica comme l'avait expliqué L'Équipe .

« La vision est très claire »