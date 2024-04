OM : Enfin une excellente nouvelle pour Gasset ?

Arnaud De Kanel

Confronté à de multiples blessures depuis sa nomination sur le banc de l'OM, Jean-Louis Gasset n'a jamais eu l'occasion de compter sur un groupe au complet. Mais après plus d'un mois sans latéral droit de métier, le coach phocéen devrait pouvoir compter sur un Jonathan Clauss en forme face à l'Atalanta.

Jean-Louis Gasset n'est pas verni depuis son arrivée à l'OM. Le Montpelliérain a du composer avec de nombreuses absences et le match contre Benfica en est la parfaite illustration puisqu'il avait même fait entrer les jeunes Raimane Daou et Gaël Lafont. Mais petit à petit, l'infirmerie se vide et il pourrait enregistrer une excellente nouvelle dans les jours à venir.

Clauss va beaucoup mieux

Victime d'une déchirure de l'ischio avec l'équipe de France face au Chili, Jonathan Clauss a refoulé les pelouses mercredi à l'occasion du match reporté face à l'OGC Nice. Le latéral droit n'a pas tardé à s'illustrer en inscrivant un but splendide à la demi-heure de jeu, preuve que tout va beaucoup mieux pour lui.

Un Clauss opérationnel face à l'Atalanta ?