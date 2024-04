OM - RC Lens : Streaming légal, heure de diffusion TV, équipes probables…

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

C’est le choc de cette 31e journée de Ligue 1 entre deux équipes qui se disputent une qualification en Coupe d’Europe. Ce dimanche soir à 21h au Vélodrome, l’Olympique de Marseille reçoit le RC Lens, un match à enjeu alors que cinq points les séparent au classement, à quelques jours d’une demi-finale de Ligue Europa pour le club phocéen…

L’OM n’a pas le droit à l’erreur. Alors qu’il n’a plus gagné en Ligue 1 depuis le 10 mars, avec un succès face au FC Nantes (2-0), le club phocéen reçoit le RC Lens ce dimanche, concurrent direct pour une place en Europe la saison prochaine. Pour l’heure, les Sang-et-Or pointent à la sixième place au classement, synonyme de barrages pour la Ligue Europa. La bande à Gasset compte quant à elle cinq points de retard et doit absolument l’emporter pour espérer rester à la lutte à trois matches de la fin.

La Ligue Europa dans les têtes marseillaises

Mais cette rencontre tombe à un moment bien particulier pour l’OM, qui affrontera l’Atalanta quelques jours plus tard en demi-finale de Ligue Europa. Un rendez-vous qui sera forcément dans l'esprit des joueurs, alors que le club semblait déjà avoir la tête ailleurs contre Toulouse (2-2) et Nice (2-2), les deux matchs qui ont suivi la victoire face à Benfica. Jean-Louis Gasset n’a pas l’intention néanmoins de lâcher la Ligue 1. « Nous alignerons la meilleure équipe possible , a-t-il fait savoir en conférence de presse vendredi. Nous avons un match de championnat à jouer, et bien que nous regrettions de n'avoir pas pris les 3 points contre Nice, certains facteurs de jeu nous ont été défavorables. Nous sommes à 5 points de Lens, que nous affronterons dimanche. Donc, notre objectif au classement est de terminer en position européenne . »



La composition probable de l’OM : Lopez - Clauss, Gigot (cap.), Balerdi, Murillo - Kondogbia, Veretout, Harit - Henrique, Ndiaye, Aubameyang

Le RC Lens veut enchaîner

Le RC Lens profitera-t-il de l’occasion pour prendre le dessus sur l’Olympique de Marseille ? À l’aller, les Nordistes l’avaient emporté sur leur pelouse (1-0), et le score avait été le même lors du dernier déplacement de l’équipe au Vélodrome en octobre 2022. De quoi mettre en confiance l’équipe dirigée par Franck Haise, en manque de constance ces dernières semaines. S’il s’était imposé le week-end dernier contre Clermont (1-0), le RCL avait buté avant cela sur Metz (1-2), Le Havre (1-1), Lille (1-2) et Nice (1-3), visant ainsi ce dimanche un deuxième succès consécutif, ce qui n’est plus arrivé depuis le début du mois de mars.



La composition probable du RC Lens : Samba (cap.) - Aguilar, Danso, Medina - Frankowski, Diouf, El-Aynaoui, Machado - Sotoca, Wahi, Da Costa.

Où voir OM - RC Lens dimanche ?