Le RC Lens intervient pour ce transfert record

Jean de Teyssière

Samedi dernier, face à Clermont, Elye Wahi avait été sifflé par une partie du public du RC Lens. Lors de la victoire 1-0 des Sang et Or, l'ancien attaquant de Montpellier était sorti à la 89ème après avoir raté de nombreuses occasions. Arrivé l'été dernier contre la somme de 30M€ - record pour Lens - l'international espoir français peine à s'imposer mais peut compter sur le soutien de son entraîneur.

La saison dernière, Elye Wahi et le RC Lens avaient chacun de leur côté réussi de belles choses. L'international espoir français avait inscrit 19 buts et délivré 6 passes décisives en Ligue 1 avec Montpellier tandis que les Lensois avaient terminé dauphin du PSG, à seulement un point du club de la capitale. Si en Ligue des Champions, Elye Wahi a brillé, notamment face à Arsenal, les supporters des Sang et Or n'ont pas grand chose à se mettre sous la dent en Ligue 1.

«Des attaquants qui ont loupé des buts, c'est le métier d'attaquant»

Sifflé par une partie du public lensois lors de sa sortie face à Clermont la semaine dernière, Elye Wahi est dans le dur. Ces sifflets autour de l'attaquant de 21 ans ont été l'un des sujets de la conférence de presse de Franck Haise, l'entraîneur du RC Lens : « Il est au clair sur ce qu'il a fait, les choses qu'il peut encore améliorer. Moi je n'ai pas de problème avec ça. Des attaquants qui ont loupé des buts, c'est le métier d'attaquant. Il faut continuer malgré les critiques à se construire. L'attaquant, dans le même match, peut être le meilleur comme le moins bon. C'est son job d'attaquant, comme ça peut l'être pour les gardiens de but ou les entraîneurs. C'est notre métier, notre vie. »

«Je trouvais, en tant qu'entraîneur, que les sifflets étaient durs»