Mercato - RC Lens : Franck Haise répond en direct à l'OM

Ce vendredi, Franck Haise, entraîneur du RC Lens, s'est retrouvé en Une de L'Equipe. La raison ? Son avenir, lui qui serait dans les petits papiers de l'OM pour être l'entraîneur la saison prochaine et remplacer Jean-Louis Gasset. Forcément, le boss des Sang et Or n'a pas échappé aux questions sur le sujet, préférant alors répondre avec ironie.

Entraîneur de l'OM jusqu'à la fin de la saison, Jean-Louis Gasset laissera ensuite sa place sur le banc olympien. Mais à qui ? Qui sera aux commandes la saison prochaine sur la Canebière ? Le10sport.com vous avait révélé que Pablo Longoria, président de l'OM, avait fait de Paulo Fonseca sa priorité. Aujourd'hui au LOSC, le Portugais plait énormément à Marseille, ce que L'Equipe a confirmé ce vendredi. « Il reste la priorité », assure même un proche du dossier pour le quotidien sportif.

« Vous avez bien vu, je suis en petit, tout au fond »

Si Paulo Fonseca est donc en haut de la liste de l'OM, d'autres noms seraient cochés par le club phocéen. Cela serait le cas de Franck Haise, aujourd'hui au RC Lens. Ce dernier figure même en Une de L'Equipe ce vendredi. Forcément, de passage en conférence de presse, l'entraîneur des Sang et Or n'a pas échappé aux questions sur l'OM, répondant alors avec ironie à propos de cette couverture du quotidien sportif : « Vous avez bien vu, je suis en petit, tout au fond. Si vous voulez poser la question, allez voir mon collègue Paulo (Fonseca) plus au nord, il est plus grand sur la photo ».

