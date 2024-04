Mercato : Accord annoncé, le RC Lens va adorer

Arnaud De Kanel

En quête d'un successeur à Jürgen Klopp, Liverpool a établi une short-list basée sur la data dans laquelle figurerait Franck Haise. Le coach du RC Lens plait aux Reds mais les Sang et Or vont pouvoir souffler dans les prochaines heures. En effet, la presse néerlandaise a annoncé qu'un accord avait été trouvé avec Arne Slot.

Le RC Lens s'inquiète pour Franck Haise depuis plusieurs semaines. Après l'annonce du départ de Jürgen Klopp, le nom du coach Sang et Or est ressorti pour prendre les rênes de Liverpool. Une telle opportunité est compliquée à refuser et Haise l'aurait certainement accepté. Or, c'est Arne Slot qui devrait succéder à Klopp.

Accord trouvé pour Slot à Liverpool

Selon les informations du quotidien néerlandais AD , Liverpool et le Feyenoord Rotterdam auraient trouvé un accord pour le transfert d'Arne Slot. L'entraineur de 45 ans devrait donc devenir l'entraineur des Reds . L'annonce pourrait intervenir dans les prochaines heures.

Haise amusé par la rumeur OM