L’OM annonce la couleur au RC Lens

Benjamin Labrousse

En clôture de la 31ème journée de Ligue 1 ce dimanche soir (21h), l’OM accueille le RC Lens au Vélodrome. Qualifié en demi-finale de la Ligue Europa, le club marseillais souhaite tout de même retrouver un élan positif en championnat. Ainsi, Jean-Louis Gasset a annoncé ce vendredi qu’il titulariserait ses meilleurs joueurs face aux Sang et Or.

L’OM doit se relancer. Malgré sa qualification pour le dernier carré de la C3, le club marseillais reste sur cinq matchs sans victoire en championnat. Rejointe sur le fil par l’OGC Nice (2-2) ce mercredi, la formation de Jean-Louis Gasset va tenter de se refaire face au RC Lens ce dimanche soir, un concurrent direct pour une place qualificative à la Coupe d’Europe. Présent en conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur phocéen a annoncé mesurer toute l’importance de ce choc.

« Il nous reste trois points contre Lens, qui sont très importants »

Dans des propos relayés par le Phocéen , Jean-Louis Gasset a affirmé que l’OM pouvait encore se positionner pour une place européenne : « Oui, on ne peut jamais dire que c'est fini tant que ce n'est pas finalisé, mais nous aurions aimé prendre six points, bien sûr. Maintenant, il nous reste trois points contre Lens, qui sont très importants dimanche, pour recoller à deux points et finir ce championnat du mieux possible lors des trois derniers matchs. Lens est venu gagner les trois dernières saisons, donc cela montre que Lens a la bonne formule. Nous allons essayer de mettre fin à cette série » .

« Nous alignerons la meilleure équipe possible »