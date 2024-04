Mercato : L’OM prêt à recruter un rêve du PSG ?

Hugo Chirossel

Alors que Jean-Louis Gasset ne prolongera pas l’aventure au-delà de cette saison, l’OM s’est lancé à la recherche de son prochain entraîneur. En ce sens, Paulo Fonseca est la priorité des dirigeants marseillais, qui penseraient également à Sergio Conceiçao et Franck Haise. Mais Marseille a d’autres pistes et l’une d’elles mènerait à Thiago Motta, un entraîneur très apprécié par le PSG et Nasser Al-Khelaïfi.

Lancé vers le titre de champion de France et qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions, la première année de Luis Enrique sur le banc du PSG est une réussite. Mais avant que l’ancien sélectionneur de l’Espagne n’arrive à Paris, Nasser Al-Khelaïfi aurait aimé confier le poste à Thiago Motta. Un joueur emblématique du club de la capitale version Qatar et désormais un entraîneur très apprécié par son président.

L’OM pense à Motta pour l’après-Gasset

Sous les ordres de Thiago Motta, Bologne est actuellement quatrième de Serie A et bien parti pour disputer la Ligue des champions la saison prochaine. Ce qui pourrait lui permettre de succéder à Massimiliano Allegri à la Juventus, où il est annoncé avec insistance. Un rêve qui s’éloigne donc pour le PSG, mais également potentiellement pour l’OM. En effet, Marseille est à la recherche d’un nouvel entraîneur pour remplacer Jean-Louis Gasset et d’après les informations de L’Équipe , Thiago Motta ferait partie des profils étudiés par Pablo Longoria et Medhi Benatia.

La liste des entraîneurs pistés par l’OM