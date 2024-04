Un entraîneur rêve de l'OM, l'après-Gasset est réglé ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de saison, Jean-Louis Gasset devrait quitter l'OM. Pour le remplacer, plusieurs noms circulent, à l'image de celui d'Habib Beye, qui a acté la montée en Ligue 2 avec le Red Star. Et l'ancien Marseillais reconnaît d'ailleurs qu'il aurait du mal à dire non à Pablo Longoria si jamais il était invité à s'asseoir sur le banc de l'OM.

Arrivé durant le mois de février pour remplacer Gennaro Gattuso, Jean-Louis Gasset n'a jamais caché qu'il quitterait probablement l'OM à l'issue de la saison. Par conséquent, Pablo Longoria cherche un nouvel entraîneur. Comme révélé par le10sport.com, Paulo Fonseca est la priorité du club phocéen, mais d'autres pistes circulent à l'image de celle menant à Habib Beye. L'entraîneur du Red Star, qui va monter en Ligue 2, a la cote sur le marché, et reconnaît qu'il aurait du mal à dire non à l'OM.

Beye rêve de l'OM

« L'OM un rêve ? Forcément, quand t'as été capitaine de l'Olympique de Marseille, quand t'as passé quatre ans à l'Olympique de Marseille, c'était mon club de cœur quand j'étais petit et encore plus quand j'en suis devenu capitaine, c'était l'aboutissement de ma vie de footballeur. Je ne pensais jamais quitter ce club-là. Je l'ai quitté en 2007. On a l'impression que l'histoire doit nous amener à un remariage, mais en fait, personne ne sait si cela arrivera », lâche l'actuel entraîneur du Red Star sur le plateau de Génération After sur RMC , avant d'en rajouter une couche.

«Quel entraîneur va dire non à Marseille ?»