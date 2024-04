Une star s'annonce au PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Devenu le joueur le plus capé de l'histoire du PSG, Marquinhos est clairement en train de marquer l'histoire du club de la capitale. Honoré pour ce record, le défenseur brésilien a été interrogé sur l'histoire d'amour qu'il vit avec le club parisien. L'occasion de se projeter encore à Paris pour le futur.

Alors qu'il a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2028, Marquinhos en a profité pour devenir le joueur le plus capé de l'histoire du PSG. Avec 438 matches officiels joués sous le maillot du Paris Saint-Germain, le Brésilien a effectivement battu le vieux record de Jean-Marc Pilorget. Et visiblement, Marquinhos en veut toujours plus.

Marquinhos annonce la couleur au PSG

« Oui, c'est vrai. C'est pour ça que je l'ai dit dans mon discours. J'ai pris le temps de remercier le Président et de remercier tous les gens qui travaillent au sein du club et qui font ce club », explique le capitaine parisien au micro de PSG TV , avant de se projeter, toujours à Paris.

«Nous devons aller vers l'avant»