Mercato - PSG : Un grand rêve d'Al-Khelaïfi part en fumée ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé comme une piste à l'étude ces dernières années au PSG, Thiago Motta serait le grand rêve du président Nasser Al-Khelaïfi pour le poste d'entraîneur. Mais le jeune technicien italien, en pleine réussite cette saison avec Bologne, semble surtout bien parti pour prendre la direction de la Juventus Turin l'été prochain si l'on en croit les dernières tendances.

Auteur d'une saison particulièrement convaincante sur le banc du PSG et avec un contrat qui court jusqu'en 2025, Luis Enrique restera sans aucun doute l'entraîneur du club francilien la saison prochaine. Les résultats parlent en faveur du technicien espagnol, toujours en course pour réaliser un quadruplé historique (Trophée des Champions, Ligue 1, Coupe de France et Ligue des Champions). Mais il n'empêche qu'avant la nomination de Luis Enrique, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi avait une autre idée en tête pour le poste d'entraîneur : Thiago Motta.

PSG : Nouveau soutien pour Barcola après la polémique ! https://t.co/W39byuwiLn pic.twitter.com/ycyv1z85eL — le10sport (@le10sport) April 23, 2024

Motta, le profil adoré par Nasser

Ancien joueur emblématique de l'ère qatarie au PSG (janvier 2012-2018), Motta cartonne cette saison sur le banc de Bologne (4e se Serie A), et son nom avait d'ailleurs été évoqué avec insistance au moment de la succession de Mauricio Pochettino et de Christophe Galtier, en 2022 et 2023. Mais en dépit de toute l'affection que lui porte Nasser Al-Khelaïfi, Thiago Motta semble plus que jamais s'éloigner du PSG.

« À la Juve, c’est le vrai candidat »