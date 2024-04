Transferts : L’OM profite d’un choix incroyable !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancien coéquipier de Dimitri Payet du côté de l’ASSE, Bafétimbi Gomis ne tarit pas d’éloges à son sujet. Et alors que le numéro 10 avait finalement opté pour un retour à l’OM en janvier 2017, Gomis estime qu’il méritait beaucoup mieux avec des clubs du calibre de Manchester United ou de Chelsea.

Pendant deux saisons, entre 2007 et 2009, Bafétimbi Gomis a eu l’occasion d’évoluer aux côtés de Dimitri Payet dans les rangs de l’ASSE. Les deux hommes ont ensuite emprunté des chemins différents, mais Gomis a toujours gardé un œil attentif à l’évolution de la carrière de son copain et notamment après l’OM lorsque Payet était à son prime avec West Ham, en Premier League.

Vente OM : L’Arabie Saoudite va virer Frank McCourt, la bombe est lâchée https://t.co/4N1qRe6krO pic.twitter.com/3SyMiJKNik — le10sport (@le10sport) April 30, 2024

Payet a décidé de revenir à l’OM

C’est alors qu’en janvier 2017, Payet avait fait sensation en décidant de revenir à l’OM lors du mercato hivernal alors qu’il cartonnait en Premier League. Et ce choix en a surpris plus d’un, à commencer par Bafétimbi Gomis qui estime qu’il méritait un club bien plus prestigieux.

« Il aurait dû jouer dans les plus grands clubs comme Manchester United ou Chelsea »