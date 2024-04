PSG : Messi et Neymar victimes d’un transfert à 40M€ ?

Pierrick Levallet

Le PSG a démarré une nouvelle ère en 2022. Le club de la capitale voulait mettre un terme au règne des stars et a donc fait le ménage dans son vestiaire l'été dernier. Les dirigeants parisiens se sont notamment débarrassés de Lionel Messi et Neymar. Un joueur de Luis Enrique représenterait d'ailleurs ce nouveau projet du PSG.

Le PSG a lancé une grande révolution en 2022. Le club de la capitale voulait mettre un terme au règne des stars dans le vestiaire. Dans cette optique, les dirigeants parisiens ont chargé Luis Campos du recrutement. Et le conseiller football du PSG, qui jouit d’une réputation de dénicheur de talents, s’est mis à miser sur la jeunesse plutôt que sur les grands noms.

Le PSG a fait le ménage dans le vestiaire

L’été suivant, Luis Campos a fait le ménage dans le vestiaire du PSG. En plus des indésirables, le Portugais a poussé quelques stars vers la sortie. Lionel Messi n’a pas été prolongé, et Neymar a été transféré à Al-Hilal en Arabie Saoudite. D’ailleurs, un joueur de Luis Enrique représenterait bien cette nouvelle ère chez les Rouge-et-Bleu .

Vitinha, visage du nouveau projet du PSG ?