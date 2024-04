Neymar prend cher, un ancien du PSG lâche ses vérités

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Recruté pour 222M€ en 2017, Neymar a quitté le PSG par la petite porte six ans plus tard, rejoignant l’Arabie saoudite. Alors que certains observateurs jugent le passage du Brésilien raté, notamment par son incapacité à remporter la Ligue des champions avec le club de la capitale, Abdou Diallo a volé au secours de son ancien coéquipier.

L’été dernier, le PSG se séparait de Neymar qui a pris le chemin de l’Arabie saoudite et du club d’Al-Hilal après six saisons contrastées au cours desquels l’international brésilien n’a pas échappé aux critiques malgré des statistiques impressionnantes, totalisant 118 buts et 77 passes décisives en 173 apparitions. Le nombre de matches disputés est justement l’un des points noirs de Neymar, enchaînant les longues blessures à Paris. Invité de RMC ce vendredi, Abdou Diallo a eu l’occasion de prendre la défense de son ex-coéquipier.

« Un extraterrestre »

« C'était un extraterrestre. Il jouait à gauche, dans l'axe, à un moment il s'est retrouvé seul en pointe. En plus Thomas Tuchel aimait bien les expériences. On avait une tactique sur les dégagements de Navas, on jouait en appui. Les petits ponts, les highlights, c'était un récital , se souvient l’ancien défenseur du PSG, présent aux côtés du Brésilien lors du Final 8 de la Ligue des champions en 2020. Derrière, ce qui était bien, c'est qu'il y avait dix mecs qui se mettaient au service de cette individualité. Lui était un peu la cerise sur le gâteau, mais le gâteau était tellement consistant, tellement en mission et prêt à se sacrifier que la mayonnaise a pris direct. »

« On ne peut pas parler d’échec »