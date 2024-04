PSG - Le Havre : Streaming légal, heure de diffusion TV, équipes probables...

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Quelques jours après sa victoire sur la pelouse du FC Lorient (4-1), le PSG retrouve la Ligue 1 ce samedi à 21h, recevant Le Havre au Parc des Princes. Un match qui pourrait permettre au club de la capitale d’être officiellement sacré, tandis que la formation normande rêve d’un exploit pour quitter sa place de barragiste.

Qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions après son éclatante victoire à Barcelone (4-1), le Paris Saint-Germain a depuis enchaîné en Ligue 1 en remportant ses matches face à l’OL puis Lorient sur le même score. C’est donc avec la confiance que le club de la capitale se prépare à accueillir l’actuel barragiste, Le Havre, sur la pelouse du Parc des Princes ce samedi soir (21h).

Le PSG sacré ?

À l’aller, le PSG l’avait emporté en Normandie (2-0) grâce à Kylian Mbappé et Vitinha. Une rencontre marquée par l’expulsion de Gianluigi Donnarumma dès le début de la partie, permettant à Arnau Tenas de faire ses débuts sous la tunique parisienne. Les deux clubs s’étaient également retrouvés durant l’intersaison en match de préparation, avec une victoire parisienne (2-0) sur des buts d’Hugo Ekitike et Kylian Mbappé. Le PSG peut donc faire la passe de trois et espérer décrocher son 12e titre de champion de France ce week-end en cas de victoire. Un nul ou une défaite pourrait également permettre aux hommes de Luis Enrique d’être sacrés si Monaco ne gagne pas à Lyon, dimanche (19h).



Présent en conférence à la ville du match, l’entraîneur parisien a confié qu’il devrait encore y avoir du nouveau dans son onze de départ. « Je crois que chaque match au PSG a été une opportunité pour les joueurs. Vous m’avez montré une statistique où il se dit que je change 5-6 joueurs par match. Je vais continuer de la même façon , a lancé Luis Enrique. Pourquoi je changerai ? C’est un match difficile contre un adversaire qui a encore des objectifs. C’est un match compliqué car il n’y aura pas d’espaces. Ce qui change c’est que nous serons officiellement champions si nous gagnons. Être champion au Parc devant nos supporters‚ c’est un cadre parfait pour profiter du match. »



La composition probable du PSG : Donnarumma (ou Navas) - Hakimi, Marquinhos (cap.), Danilo, Beraldo - Zaïre-Emery, Vitinha, Soler - Kolo Muani, Asensio, Barcola.

Le Havre vise l’exploit pour sauver sa peau

Du côté du Havre, les ambitions sont radicalement différentes avec seulement deux victoires et trois nuls lors de ses treize matches de Ligue 1 disputés en cette année 2024. Le promu n’a plus gagné depuis le 10 mars, contre Toulouse (1-0), enchaînant les contreperformances face à Clermont (1-2), Montpellier (0-2), Lens (1-1), Nantes (0-1) et Metz (0-1). 16e de Ligue 1, le HAC est pour l’heure barragiste mais reste à la portée de Lorient, à deux points derrière. Une victoire lui permettrait de sortir de la zone rouge à trois journées de la fin.



« On doit montrer une toute autre image , a expliqué l’entraîneur Luka Elsner avant le déplacement au Parc. Ce match au Parc des Princes est une possibilité de montrer un autre contenu, un autre état d’esprit, des valeurs d’équipe plus solide . »



La composition probable du Havre : Desmas - Operi, Lloris, Youté, Sangante (cap.), Casimir - Kechta, Targhalline, Kuzyaev - Sabbi, Ayew

