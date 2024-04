PSG : Luis Enrique a trouvé la méthode parfaite !

Benjamin Labrousse

Arrivé l’été dernier sur le banc du PSG, Luis Enrique a réalisé un gros travail. Pour sa première saison en tant qu’entraîneur du club parisien, l’Espagnol a su transformer le style de jeu de son groupe, ainsi que sa mentalité. Pour certains observateurs, le technicien de 53 ans a trouvé la méthode adéquate pour gérer ce groupe.

Si la saison n’est pas encore terminée, le PSG a déjà réussi à faire mieux que les deux derniers exercices. Dès sa première tentative, Luis Enrique aura réussi à complètement chambouler la manière de fonctionner du club parisien. Réputé « ingérable » par le passé, le vestiaire du club de la capitale a également été remanié, et désormais, le technicien espagnol semble avoir la main mise sur son groupe.

« Luis Enrique a cette force de caractère »

Pour Jean-Bernard Fabre, docteur du sport spécialisé en physiologie, Luis Enrique a tout simplement les capacités quasi-parfaites pour la gestion d’un groupe comme celui du PSG, notamment grâce à sa grande appétence pour la rotation entre les matchs. « Luis Enrique a cette force de caractère et cette finesse pour faire en sorte que les joueurs soient en forme au bon moment » , a lâché ce dernier auprès du Parisien .

« Le fait de les mettre au repos, c’est une bonne façon de diminuer la charge globale »