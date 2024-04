Le Qatar rachète le PSG, un piège est tendu par Sarkozy

Thibault Morlain

En 2011, le PSG est entré dans une nouvelle ère suite au rachat du club de la capitale par le Qatar et QSI. Un rachat qui cacherait toutefois de nombreux mystères et voilà que certaines coulisses ont été dévoilées. Des précisions ont notamment été apportées concernant le rôle joué par Nicolas Sazkozy, président de la République, à l'époque, qui aurait visiblement tendu un piège à Michel Platini. Explications.

On le sait, Nicolas Sarkozy est très proche des propriétaires qataris du PSG. L'ancien président de la République a d'ailleurs visiblement servi d'intermédiaire au moment du rachat du club de la capitale par le Qatar en 2011. Mais comment tout cela s'est-il goupillé ? Dans un livre intitulé PSG confidential , François Vignolle et Laurent Valdiguié en disent plus sur les coulisses dévoilant notamment que tout se serait joué lors d'un déjeuner organisé par Sarkozy à l'Elysée et que le rachat du PSG s'est effectué en échange du vote de Michel Platini en faveur du Qatar pour l'organisation de la Coupe du monde 2022.



« Les témoins ont dit qu'on lui a un peu tordu le bras »

Au micro de RTL ce vendredi, François Vignolle s'est confié sur ce déjeuner qui a décidé du rachat du PSG et du piège qui a visiblement été tendu à Michel Platini. « On a rencontré un certain nombre de personnes qui ont raconté ce moment clé. Certains y ont participé. Ce 23 novembre 2010, Nicolas Sarkozy invite un certain nombre de personnes, le prince héritier, Claude Guéant, son secrétaire général, et puis un invité de dernière minute qui est Michel Platini. Il ne s'attendait pas à voir cet aréopage. Il va faire part de son embarras d'ailleurs. (...) Qu'est-ce qui s'est raconté alors que Platini voulait que la Coupe du monde aille aux Etats-Unis ? Il n'était pas chaud du tout, il n'en voulait pas. Les témoins ont dit qu'on lui a un peu tordu le bras, on lui a dit : "il faut y aller, il faut une première Coupe du monde dans un pays arabe". Bon an mal an, il va voter oui et va amener avec lui un certain nombre de vote qui va faire que le Qatar aura cette Coupe du monde », explique-t-il.

« Platini est piégé »