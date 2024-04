Mbappé : Le prochain buteur du PSG est annoncé en direct ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Malgré un temps de jeu limité au PSG cette saison, Gonçalo Ramos parvient à tirer son épingle du jeu. L'ancien attaquant du Benfica fait preuve d'une efficacité déconcertante devant les cages. Pour l'ancien international français Benoît Trémoulinas, l'international portugais de 22 ans envoie un message clair à Luis Enrique pour la saison prochaine.

Il pourrait être le grand gagnant du départ de Kylian Mbappé. Auteur de dix buts depuis le début du championnat, Gonçalo Ramos pourrait bien prendre du galon la saison prochaine. Efficace devant les buts, doté d'un profil singulier, l'ancien attaquant du Benfica pourrait bien être la grosse surprise du PSG lors du prochain exercice.

Mercato - PSG : Mbappé va signer, la date est enfin fixée ? https://t.co/Fu6HNovD2h pic.twitter.com/zKksR2jUi6 — le10sport (@le10sport) April 24, 2024

Le PSG tient déjà son prochain buteur ?

« J’aime beaucoup ce joueur. Il est très intelligent, il se déplace très bien. C’est un joueur aussi qui joue pour les autres. Il n’hésite pas à faire les efforts défensifs. Il a des supers prises de balle. Il se met facilement en position de frappe, et ça c’est important. Je trouve qu’il a aussi de l’insouciance. Entre Kolo Muani et Ramos, c’est peut-être lui qui digère mieux son transfert. La saison prochaine, avec un Ramos en numéro 9, il pourra faire ce que Luis Enrique lui demande. C’est un garçon qui peut entrer dans le onze titulaire » a confié l'ancien international français Benoît Trémoulinas sur le plateau de L'Equipe de Greg .

Luis Enrique est aux anges