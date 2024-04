Il signe au PSG et le fait halluciner

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté pour 50M€ l'été dernier en provenance de l'OL, Bradley Barcola s'impose désormais comme un titulaire au PSG. L'ailier français monte en puissance depuis le début de la saison et a impressionné contre le FC Barcelone lors du quart de finale retour de la Ligue des champions. Ludovic Giuly est d'ailleurs bluffé par le niveau actuel de Bradley Barcola.

Giuly s'enflamme pour Barcola

« À l'origine, je le voyais comme un joueur destiné au banc, qui entrerait en jeu pour de brèves apparitions afin d'apprendre. Arrivant de Lyon, encore jeune, il débarquait à Paris, un environnement peuplé de phénomènes, de stars. Donc, clairement, ce n'était pas son statut. Inévitablement, il ne se mettait pas en avant, mais lui, il a travaillé dur », confie l'ancien joueur du PSG au micro de Free Ligue 1 , avant d'en rajouter une couche.

«Il est intelligent, respectueux, et doté d'un grand talent»